Amici 23, Martina Miliddi: addio Aka7even, il nuovo amore é un ballerino professionista/ Spunta Spillo

Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Miliddi scorda Aka7even: il gossip sul nuovo amore é online

Martina Miliddi ha un nuovo amore e scorda il passato vissuto con Aka7even ai tempi di Amici 21, con un ballerino professionista del talent show. Questo é il flash gossip più infuocato del momento, relativo al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la cui ripartenza é prevista per il prossimo mese di settembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Martina Miliddi fidanzata con un ballerino professionista di Amici?/ La segnalazione: "Dopo Aka7even…"

A lanciare l’indiscrezione sulla vita sentimentale della ballerina latinista ed ex concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi é Deianira Marzano. Su segnalazione di un utente, l’esperta di gossip via Instagram stories riporta tra le righe, testualmente così, la gossip flash news sul conto della sexy ballerina latinista ed ex fidanzata del cantautore pop conosciuto tra i banchi della scuola di Amici, Aka7even: “Volevo segnalarti se non sai già, che Martina Miliddi (ex di Aka7even) attualmente è fidanzata con Spillo, professionista di Amici”.

Martina Miliddi ripensa a Aka7even?/ La dedica con cuore dell'ex di Amici scatena la fidanzata del cantante

Chi é Spillo, il ballerino professionista di Amici, che ha fatto breccia nel cuore di Martina Miliddi

Spillo altro non é che il nome d’arte di Simone Milani. Dopo aver intrattenuto i fan con l’esordio post-Amici 21 di ballerina professionista nel cast del format musicale estivo, Battiti Live, Martina Miliddi si starebbe concedendo anche il meritato nuovo amore del ballerino professionista all’attivo di Amici di Maria De Filippi. Questo, mentre si attende il via alla nuova stagione del talent show, di Amici 23, previsto in partenza a settembre 2023 e per cui lei potrebbe confermarsi al nuovo ruolo tv di ballerina nel corpp di ballo.

Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici stanno insieme?/ Indizi e gossip: "Tra loro un terzo incomodo…"

Insomma, sembra proprio che Martina voglia lasciarsi alle spalle il mondo dei cantanti capeggiato da Aka7even, concedendosi all’amore ballerino, che nel suo cuore ora batte al nome di Simone.

E, intanto, Gigi D’Alessio dice addio a Toto Cutugno in un post virale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA