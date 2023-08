Amici, Alice Bellagamba in lutto per la morte della nonna/ “Voglio ricordarti per sempre così…”

Alice Bellagamba subisce una perdita in famiglia: l’addio dell’ex Amici 8

Il web si stringe al dolore di Alice Bellagamba, webstar dal passato di storica concorrente ad Amici di Maria De Filippi. Riattivatasi a mezzo Instagram, la bionda showgirl, ricordata in particolare per il percorso di formazione nella danza intrapreso alla ottava edizione del talent show di Amici, Amici 8, relega ad un post su Instagram il suo messaggio di addio alla nonna, venuta a mancare nel mezzo della stagione estiva in corso.

Alice Bellagamba di nuovo innamorata/ Edoardo le ridona il sorriso: “Mi rendi felice!” (Foto)

Il messaggio di addio dell’ex Amici commuove il popolo del web

Il messaggio, l’ultima dedica scritta che Alice Bellagamba destina online all’amata nonna, vuole ricordare l’amore condiviso dalla giovane mittente con la familiare nelle ore segnate dalla notizia della morte. “Ciao nonnina mia, voglio ricordarti per sempre così…felice e sorridente…”, scrive a corredo di uno scatto che immortala la compianta nonna quando era ancora in vita, l’ex Amici. Un post particolarmente struggente, che commuove il popolo del web a fronte della notizia del lutto che ora vive la popolare influencer.

ALICE BELLAGAMBA "MARIA ERA LA MAMMA DI TUTTI" / E con Andrea Rizzoli: "Finché è durato è stato bellissimo"

Alice Bellagamba raggiungeva la popolarità prendendo parte, nel lontano 2008, alla popolare trasmissione di Amici di Maria De Filippi, che é ora in pausa estiva dalla messa in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Più precisamente, la bionda showgirl debuttava nel piccolo schermo come concorrente ad Amici 8, dove si classificava quarta al termine del percorso formativo intrapreso nella danza, tra le mura della scuola più amata dagli italiani.

Mentre il post di addio di Alice Bellagamba unisce il popolo del web per un ultimo saluto alla nonna dell’ex Amici, nel mezzo di un tripudio di interazioni di condoglianze, per la quota ex Amici 22 Cricca e Isobel Fetiye Kinnear mandano i fan in visibilio con un nuovo post. Si tratta di uno stato social dove i due giovani si lasciano immortalare in un nuovo bacio, dopo la fine della loro lovestory.

Alice Bellagamba/ Amici, l'ex ballerina con Daniel Bondì, il suo nuovo amore













© RIPRODUZIONE RISERVATA