Amici 22: Isobel Kinnear e Cricca ci riprovano, dopo la rottura/ Un bacio segna il ritorno di fiamma!

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear regalano ai fan il “ritorno di fiamma”

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca ufficializzano il “ritorno di fiamma”, dopo l’inizio e la fine della loro lovestory registratasi ad Amici 22. I due protagonisti del gossip del momento si conoscevano per la prima volta all’ultima edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 22, in quanto concorrenti in qualità di ballerina modern e cantautore.

Tra le mura della scuola, molto presto, i due talenti si scoprivano vincolati l’una all’altra dal sentimento d’amore, che dava poi inizio ad una lovestory fugace, destinata ad avere breve durata e a concludersi prima delle fasi salienti del programma, come in particolare la semifinale e la puntata finale di Amici 22.

Tuttavia, tra i fan della storica coppia, c’é chi non accetta l’idea di vedere i due ex Amici proseguire le loro strade come ex fidanzati e, intanto, ad esaudire il desiderio di un ritorno di fiamma tra i tanto amati ex, nutrito nei cuori del fandom congiunto, é in queste ore una serie di immagini che emergono online. Una carrellata che potremmo titolare come la famosa canzone di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo – “Un nuovo bacio- di Cricca e Isobel Fetiye Kinnear. Il post congiunto, che i due fidanzati condividono su Instagram e che é ora virale tra le interazioni miste degli utenti tra stupore e esultanza, sembra voler celebrare il compleanno del festeggiato e il ritorno di fiamma degli “ex Amici”.

Si tratta dello stato social che giunge online, in occasione dei celebrativi per il compleanno dell’artista, ricorso in data 8 agosto.

La dichiarazione d’amore

Così come trapela dal post virale, Cricca spegne 20 candeline come gli anni appena compiuti, restando in rapporti complici con Isobel Fetiye Kinnear, e nella giornata del festeggiato per aggiunta i due ex Amici si ricongiungono con tanto di effusione amorosa, al bacio. Che il nuovo bacio post-talent show sia il gesto dettato da un inequivocabile ritorno di fiamma tra la ballerina e il cantautore non può, quindi, dirsi un’ipotesi azzardata.

Anche perché, come emerge a corredo del romantico post pubblico poi da lui ricondiviso tra le Instagram stories, Cricca rilascerebbe senza giri di parole il messaggio del sentimento che lo vincola all’australiana: “I love you (Ti Amo)”. L’emoticon a forma di cuore rosso é invece la descrizione iconica che correda il post originale di Isobel. Insomma, le due caption sibilline di un ritrovato amore.

Intanto, fa rumore il primo spot di Pomeriggio 5 che anticipa Myrta Merlino alla nuova conduzione in sostituzione di Barbara D'Urso…











