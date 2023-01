Amici, classifica Spotify: Wax affonda, Aaron lo supera/Generazione Z premia Aka7even

Amici di Maria De Filippi conquista Generazione zeta: le posizioni nella playlist di streaming su Spotify

Si infiamma la competizione tra i cantanti di Amici, a suon di ascolti su Spotify Italia, dove tra gli altri Aka7even (Amici 20) torna a primeggiare, Wax (Amici 22) sprofonda e Aaron Cenere sorprende. Parliamo della playlist più rappresentativa della scelta musicale dei giovani e che abbraccia più generazioni, ovvero Generazione zeta. La stessa – secondo i dati rilevabili in data odierna, il 20 gennaio 2022- vede al primo posto e in copertina, Aka7even, con il nuovo singolo Non piove più, questo quando l’ex Amici 20 si direbbe prossimo ad un duetto sanremese con LDA, da realizzarsi a Sanremo 2023. A seguire, alla #2 habemus la new entry figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, Angelina Mango, con Voglia di Vivere, tra i talenti concorrenti in corsa, non responsabili, del Capodanno choc, ad Amici 22. Alla #3 troviamo Margot dell’eliminato di Amici 22, Ascanio, seguito alla #4 da Diego Lazzari con Mi chiamava.

LDA: la serata cover a Sanremo 2023 é con Albe?/ Il gesto che insinua il dubbio

Tommy Dali chiude la TOP5 e LDA insiste in TOP10 con Albe: la playlist di streaming su Spotify Italia

La playlist Generazione zeta di Spotify Italia chiude la Top5 con la new entry in playlist, eliminato choc di Amici 22, in seguito al caso della notte di Capodanno censurata in tv, Tommy Dali, con Finisce bene. Posizione #6 per la new-entry in playlist e re-entry ad Amici 22, Cricca, con Se mi guardi così. Alle posizioni #7 e #8 prosegue l’effetto sorpresa con le new entries in playlist di Amici 22, Baciami e ballami di Aaron Cenere e Acquario di Piccolo G. #9, insiste e persiste tra le prime 10 posizioni, a partire dal rilascio di novembre 2022, Cado, il singolo del giovane Big di Sanremo 2023 LDA in duetto con Albe, per la quota Amici 21. Chiude la Top10, alla posizione #10 la new entry Federica Andreani con 26 modi. E dalla TOP3 precipita, per effetto del Capodanno choc che lo vede “capobanda”, Wax, con Ballerine e guantoni, alla #11.

LEGGI ANCHE:

LDA e Aka7even, insieme alla serata cover di Sanremo 2023?/ Spunta un dettaglioAka7even, LDA lo porta a Sanremo 2023?/ Il dettaglio che non sfugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA