Amici, Dario Schirone: verità choc su Alessandra Celentano/ “É vero dell’attacco di panico…”

Amici 21, Dario Schirone torna a raccontarsi: l’intervista post-talent

Può dirsi uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, e anche dopo l’eliminazione dal talent registratasi alla fase semifinale del talent Dario Schirone torna a parlare della sua esperienza TV in positivo. Questo, seppur riservando una cruda considerazione alla maestra di danza classica che lo ha ampiamente contestato al talent per tecnica e linee fisiche, rispetto ai canoni che lei, Alessandra Celentano, ritiene siano necessari per poter corrispondere al prototipo di ballerino ideale e versatile. L’occasione che Dario Schirone ha per tornare a parlare di sé, a margine del percorso intrapreso ad Amici 21, é una nuova puntata di Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini, che é attesa ad Amici 22 in quanto riconfermata dalle anticipazioni TV nel ruolo di insegnante di canto nel talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

In occasione dell’intervento, quindi, incalzato proprio sulle critiche di Alessandra Celentano, Dario Schirone ha tenuto a sottolineare di non nutrire rancore verso l’insegnante, anche se lui farebbe un distinguo tra le critiche costruttive e quelle demolitive da lei ricevute: “Non provo rancore per nessuna critica. Alcune sono stati utili per la mia crescita, altre potrei dire di no. Le critiche che riguardano il mondo della danza le ho prese, le ho fatte mie. Quelle che non riguardavano la danza, come quelle sul fisico o sul mio rapporto con i ragazzi, no. La maestra alimentava gli scontri mostrando video in cui diceva che io fossi falso, ma il mio modo di parlare era schietto, nel modo più sincero che potesse esserci”.

Dario Schirone e la verità sull’attacco di panico accusato al serale di Amici 21

In uno degli appuntamenti TV del serale di Amici 21, nel mezzo di un acceso confronto registratosi tra la Celentano e la sua mentore, Veronica Peparini a margine di una sua performance schierata in una comparata che lo vedeva sfidare il pupillo della maestra di classico, Michele Esposito, Dario Schirone si é palesato annichilito, accasciandosi a terra, senza riuscire a respirare. Il ballerino modern ha accusato in diretta TV un attacco di panico e il malore é stato da molti attribuito alle continue critiche della Celentano rivolte a Schirone, ma qual é la verità di Dario? Ebbene alla Cuccarini l’intervistato ha confermato di essersi sentito male anche per via della maestra avversa, seppur non attribuendo la colpa propriamente alla Celentano: “È vero dell’attacco di panico. Ma non voglio dare la colpa alla maestra. Io sono di mio una persona ansiosa. Lì poi si amplifica tutto. […] L’ho gestito abbastanza bene però, solitamente mi durano di più. Mi è già capitato prima del programma. Sono iniziati nel 2020”.

Che Alessandra Celentano possa a breve replicare alle dichiarazioni del ballerino?











