Amici, Javier Rojas apre un profilo su Only Fans/ La svolta hot infiamma…

Javier Rojas sbarca su Only Fans. L’ex volto di Amici ha condiviso con i suoi fan questa notizia sul profilo Instagram. Javier vinse la categoria ballo durante la diciannovesima edizione del talent. Il ragazzo era particolarmente apprezzato da Alessandra Celentano che ne sottolineava le doti e la bravura. Javier però aveva suscitato anche delle polemiche in quanto erano frequenti le discussioni con gli altri colleghi. Il suo talento nella danza gli aveva permesso di essere perdonato per le sfuriate e di vincere contro l’amico rivale Nicolai Gorodinskii.Una volta uscito dal programma, Javier si è ritrovato a viaggiare molto continuando a coltivare la sua passione per la danza. Oggi il ballerino vive a Birmingham.

Oltre alla danza, Javier però ha provato a sbarcare il lunario anche in un altro modo. Il ballerino di Amici si è aperto un profilo su Only Fans e scorrendo si intravedono degli scatti decisamente hot. In un’intervista rilasciata a Mondotv24, Javier Rojas aveva espresso il desiderio di tornare nella scuola di Amici come professionista: “Mi piacerebbe davvero tanto, io spero di poter tornare ad Amici un giorno, sono davvero molto grato a Maria De Filippi e al programma ed anche alla redazione/produzione”. Chissà come avrà preso la notizia Alessandra Celentano.

Javier Rojas fa chiarezza sul suo orientamento sessuale

Javier Rojas è stato al centro dell’attenzione mediatica per il suo orientamento sessuale. Il ragazzo è stato anche protagonista di diversi flirt, sicuramente avvantaggiato dal carisma e dall’incredibile bellezza. Javier, infatti, è entrato nella scuola fidanzato ma all’interno del programma ha avviato una relazione con la collega ballerina Talisa Ravagnani, con la quale però non è durata fuori dal programma. Insomma, lui si definisce un latin lover ma sono circolate diverse voci circa la sua presunta omosessualità.

In seguito alle voci circolate sul suo conto, Javier Rojas ha dichiarato di essere eterosessuale. E del resto, non poteva essere altrimenti, visto i numerosi flirt avuti ad Amici ma non solo; il ballerino, infatti, nella scorsa edizione del talent di Maria De Filippi è stato protagonista di una storia con l’allora collega Talisa Ravagnani. Il ragazzo aveva deciso di pubblicare su Instagram diversi screenshot dei suoi messaggi privati. Nello specifico, diverse persone gli hanno commentato le foto con delle frasi molto spinte ma lui non ha apprezzato questi gesti. Infatti, Javier ha poi mandato la sua solidarietà a tutte le donne che ricevono messaggi di questo tipo ogni giorno.

