Niveo e Rita Pompili di Amici 2023 si sono lasciati, l’annuncio della ballerina: “Le strade si sono separate”

Gli amori nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi a volte durano anni, più spesso terminano quando finisce il talent. La coppia formata dalla ballerina Rita Pompili e dal cantante Niveo nata ad Amici 2023, invece, sembrava durare e invece nelle scorse ore con un post sibillino sui social la ballerina sembra annunciare la fine della relazione con Marco Fasano, questo il nome vero del giovane artista.

Nel dettaglio Rita Pompili ha rotto il silenzio rivelando: “Visto che siete stati tutti parte della nostra storia fin dall’inizio credo sia giusto comunicarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto conservo sentimento di stima e affetto.” Per il momento Fasano non si è espresso ma non sembrano esserci dubbi: Niveo e Rita Pompili di Amici 22 si sono lasciati, al momento non sono chiari ulteriori dettagli ne i motivi per cui è finita la loro storia d’amore.

Amici 22, è finita tra Niveo e Rita Pompili: non sono più fidanzati

Subito dopo la fine di Amici 2023, Niveo e Rita Pompili in molte interviste si giuravano amore eterno. Il cantante a SuperGuidaTv aveva rivelato: “La nostra coppia? La relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo. Com’è stato vivere il rapporto fuori dalla scuola? All’inizio strano e surreale. Anche perché Amici è un po’ una bolla ed è un ambiente ovattato. Rivedere una persona così importante anche fuori dal programma è stato un po’ strano, però devo dire che è stato anche molto bello e stiamo benissimo. Da quando siamo usciti passiamo molto tempo insieme. La stimo sotto tutti i punti di vista, è una ragazza davvero meravigliosa oltre che piena di talento. Insieme stiamo facendo dei progetti e speriamo di realizzarli.” Qualcosa con il tempo è cambiato e Niveo e Rita Pompili si sono lasciati.