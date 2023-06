Niveo, chi è il cantante di Amici 2023/ Dal Serale sfumato al rapporto con Rita Pompili

Niveo, il percorso ad Amici 2023 tra ostacoli e critiche

Riuscire ad accedere ad un talent come Amici di Maria De Filippi significa mettere in conto difficoltà e giudizi contrastanti, non solo l’ipotesi del successo. Uno dei protagonisti dell’ultima edizione, Niveo – alias Marco Fasano – ha forse assaporato quanto l’esperienza tra i banchi possa essere ricca di insidie. Al suo ingresso il giovane cantante sembrava tra i preferiti del pubblico, con diversi estimatori anche al tavolo dei professori. Con il passare delle settimane però, qualcosa è sembrato venire meno.

Niveo – pseudonimo di Marco Fasano – a ridosso degli ultimi mesi di permanenza ad Amici 2023 si è dovuto fare carico di numerose critiche da parte dei docenti, con Rudy Zerbi in prima linea. Il giovane cantante, nella scuderia di Lorella Cuccarini, ha iniziato ad avere evidenti difficoltà dal punto di vista canoro; sintomo di una sicurezza persa e che con difficoltà ha tentato di recuperare. Verso le ultime settimane ad Amici 2023, Niveo sembrava essere riuscito a recuperare il terreno perduto, ma alla fine la grande opportunità di accedere al Serale è sfumata al fotofinish.

Niveo, dopo Amici 2023 continua la storia d’amore con Rita Pompili: “Lo amo tanto tanto…”

Per Niveo dunque si è aperto un mondo di possibilità fuori dalla scuola di Amici 2023; spesso viene sottolineato come il talent sia solo un trampolino, a prescindere dal risultato. La vera vita si trova fuori dalla scuola e l’esperienza è solo un modo per ampliare il proprio bagaglio. Di fatto, Marco Fasano è riuscito a dominare le classifiche degli streaming con il suo singolo Scarabocchi, a dispetto delle critiche ricevute nella seconda parte del percorso ad Amici 2023.

Niveo – nome d’arte di Marco Fasano – sta dunque continuando a coltivare il sogno della musica e sui social continua ad avere un discreto seguito. Tra l’altro, proprio tra i banchi di scuola di Amici 2023, il cantante ha trovato anche la sua dolce metà, Rita Pompili. I due dopo aver gettato le basi del rapporto nella scuola sembrano andare ancora d’amore e d’accordo, come testimoniato dalle ultime parole della ballerina. “Ci siamo piaciuti fin dall’inizio… Non credo di saperlo descrivere a parole; mi ritengo fortunata ad averlo sempre con me, lo amo tanto tanto!“. Queste le parole di Rita Pompili su Instagram – riportate da Isa e Chia – e riferite alla bellezza del rapporto con Niveo.

