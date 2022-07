Amici, Ricky Martin rischia fino a 50 anni di carcere/ Spunta la lovestory incestuosa

Ricky Martin rischia il carcere: l’ordinanza restrittiva emessa in Porto Rico

Il re del latin-pop di fama mondiale, Ricky Martin, finisce in questi giorni nella bufera mediatica. Il motivo? Il cantante e performer latino-americano è ora al centro dell’attenzione mediatica per un’ordinanza restrittiva emessa in Porto Rico, la terra d’origine dell’artista, con il capo d’imputazione di violenza domestica. Un’indiscrezione quest’ultima, riportata dai siti e giornali, che è stata prontamente smentita da parte del manager dell’artista portoricano, anche se tuttavia si è ormai diffusa a mezzo stampa e via social, tanto che potrebbe rivelarsi compromettente per l’idolo latin-pop di molte generazioni.

Secondo quanto è trapelato nella trasmissione tv A la tarde, la denuncia ai danni di Ricky Martin arriverebbe da Dennis, il nipote e figlio della sorellastra del cantante, Vanessa. Il giovane che ha 22 anni e che ha diversi anni in meno rispetto a Ricky (50 anni), alla denuncia sporta alle forze dell’ordine avrebbe confidato di aver avuto una relazione clandestina con lo zio, per un periodo stimato almeno sette mesi. Nel momento in cui il giovane avrebbe messo fine alla relazione, il cantante si sarebbe opposto alla scelta del nipote di troncare la storia d’amore clandestina, avviando una serie di comportamenti al limite dello stalking ai danni del 22enne, tampinandolo di chiamate, messaggi e appostamenti fuori la sua abitazione. Secondo Dennis, inoltre, Ricky Martin farebbe uso di sostanze stupefacenti, per cui sarebbe anche incline a continui sbalzi umorali, il che potrebbe aver compromesso i rapporti tra i due presunti amanti congiunti. Il codice penale vigente in Porto Rico prevede delle disposizioni piuttosto rigide per ciò che concerne l’incesto. La latin-pop star potrebbe quindi subire una pena detentiva fino a 50 anni di carcere, nel caso in cui le accuse a suo carico fossero confermate. Ma non è tutto.

Eric Martin difende il fratello ed ex coach di Amici di Maria De Filippi

Perché oltre alle accuse del nipote, Ricky Martin deve ora far fronte anche alla denuncia della sua ex manager americana, per il presunto mancato pagamento di oltre 3 milioni di dollari concernente delle commissioni contrattuali. La donna Rebecca Drucker non ha mai fatto mistero che la vita del suo assistito sia sempre stata nel caos più assoluto. In giro non manca però la voce secondo cui la donna starebbe cercando di rovinare la reputazione di Ricky Martin, per una vendetta personale rispetto ai rapporti interrotti con il cantante, tuttavia ad oggi il diretto interessato si riserva della facoltà di non pronunciarsi in merito al caso delle denunce che ora lo coinvolgono, se non all’emissione dell’ordinanza restrittiva, quando con una nota l’ex coach di Amici ha fatto sapere che a conclusione delle indagini in corso verrà a galla la verità.

Inoltre, in un intervento diramato via Facebook, il fratello Eric Martin ha dal suo canto difeso la posizione dell’artista rispetto alle accuse a suo carico, parlando di presunti disturbi mentali del nipote, il quale non a caso non avrebbe più rapporti con il resto della famiglia nell’ultimo periodo.













