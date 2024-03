Ricky Martin pazzo di Federico Massaro/ Scoop in diretta al Grande Fratello 2024: “Like a foto e chat…”

Ricky Martin, like e chat su Instagram con Federico Massaro: lo scoop al Grande Fratello 2024

Ricky Martin pazzo di Federico Massaro? È questo lo scoop che arriva in diretta durante la finale del Grande Fratello 2024. Rebecca Staffelli, sempre attenta ai movimenti del web, ha scoperto una mossa social inaspettata proprio sul profilo Instagram di Federico. In particolare un like del celebre cantante portoricano ad una foto dell’ex gieffino. In questo scatto Federico è a petto nudo e mostra gli addominali scolpiti.

Il like però non è l’unico gesto che Ricky Martin ha fatto nei confronti di Federico Massaro. A svelarlo, d’altronde, è stato proprio lui, rendendo pubblica la chat che i due hanno avuto proprio in privato su Instagram. Federico ha infatti condiviso il like di Martin nelle stories di Instagram, al che il celebre cantante ha replicato con una mano che fa la ‘V’, simbolo di vittoria e pace.

Federico Massaro svela la chat con Ricky Martin: “Fa parte della ciurma ora”

Federico Massaro ha a sua volta risposto, ringraziandolo per l’incoraggiamento, al che il cantante ha continuato a rispondergli, dando corda alle sue parole. La chat è stata condivisa dunque da Federico nelle stories, in cui si è detto contento che Ricky Martin si fosse ora aggiunto alla “mia ciurma”. Festeggiamento che è continuato poi in diretta al Grande Fratello 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Massaro (@fredrikmassa)













