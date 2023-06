Amici: Sangiovanni e Maria De Filippi nel cast di “Vita da Carlo” con Carlo Verdone/ Il nuovo debutto TV

Amici, Sangiovanni e Maria De Filippi debuttano nel cast di “Vita da Carlo”: parla Carlo Verdone

Uno dei talenti cantautori uscenti di Amici 20 e la conduttrice TV del talent show di Amici, Maria De Filippi, si preparano per il debutto TV nel sequel di “Vita da Carlo“, con Carlo Verdone. La serie TV ideata dall’attore Carlo Verdone annovera tra i protagonisti nel cast di attori e interpreti le special guest d’eccezione di Amici, a grande sorpresa dell’occhio pubblico TV.

La messa in onda della seconda stagione di “Vita da Carlo” é prevista in partenza a settembre, su Paramount +, e a rivelarne il preannunciato debutto TV di Sangiovanni e Maria De Filippi è Carlo Verdone. L’occasione dell’annuncio é l’intervista esclusiva che l’attore concede al Corriere della sera, dove la star capitolina svela dei retroscena inediti sulla partecipazione dei due amati e seguiti volti di Amici.

L’interprete Verdone, in occasione dell’intervento rivelatorio, fa sapere: “Me lo impone nella serie, il mio produttore, che vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto. Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto… invece poi funziona, è pure bravo”, fa sapere il vip intervistato, alludendo al cantautore ed ex concorrente ingaggiato al talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 20.

Carlo Verdone rompe il silenzio sul sodalizio con Maria De Filippi

Per ciò che concerne, invece, la partecipazione di Maria De Filippi nel cast di Vita da Carlo, poi, Verdone rilascia testualmente: “Devo dire che sono particolarmente felice di come è venuta questa seconda stagione. Dopo il successo della prima avevo tanta paura, invece sono molto soddisfatto […] Con Maria ci conoscevamo, siamo amici. Mi ha colpito per quanto è stata collaborativa- spiega riferendosi al sodalizio artistico e personale con la popolare regina di ascolti TV in casa Mediaset-. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito: “Non c’è problema, fatemi sapere le date”.”.

La rivelazione del preannunciato nuovo debutto TV, poi, prosegue: “Mi capita di chiedere a colleghi attori di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese… lei no ed è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta”.











