Carlo Verdone ricorda il lutto che lo ha segnato: la scomparsa della zia Lina

Il rinomato attore romano prepara il ritorno della sua stravagante serie Vita da Carlo 3, Carlo Verdone sarà nuovamente su Paramount+ con la terza stagione della serie che ha fatto ridere l’Italia negli ultimi anni, un modo per ritrovare le vecchie abitudini dell’attore, gli sketch celebri e il successo, tutto mescolato all’attualità. Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, l’amato Carlo Verdone ha ripercorso la vita e la sua grande carriera, riavvolgendo il nastro e ricordando anche quei momenti che lo hanno segnato, come la scomparsa dell’amata zia Lina, un evento che ha cambiato tante cose nella sua vita e che ha lasciato delle ferite permanenti:

“Da quello che mi raccontano, mi nascondevo sotto al letto, dentro all’armadio e nella cassapanca, stavo talmente male che a un certo punto sono cominciati dei tic che hanno portato i miei genitori a rivolgersi a un neurologo che mi ha curato con le medicine di allora” ha raccontato Carlo Verdone.

Carlo Verdone rivela: “Vedo la mia vita diversa rispetto a vent’anni fa”

Andare avanti nella vita ha portato inevitabilmente Carlo Verdone a diventare più saggio, l’attore romano si è raccontato tra le colonne di Vanity Fair, dove ha colto l’occasione per ammettere come la sua esistenza sia profondamente mutata nel tempo: “Sicuramente ho fatto dei passi in avanti, vedo la vita in maniera differente rispetto a 20 anni fa, con l’età o si diventa bambini o si diventa saggi” ha ammesso l’artista capitolino al noto magazine.

Negli anni Carlo Verdone ha raccontato grazie al cinema l’Italia attraverso i suoi occhi, con simpatia, leggerezza e schiettezza, facendo diventare i suoi personaggi iconici, al punto che ancora oggi tantissimi fan fermano per strada l’attore per chiedere un replay: “Rimettermi a fare i personaggi oggi sarebbe patetico, c’è un tempo per tutto” ha confidato l’attore.