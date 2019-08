Amici Vip 2019/ Concorrenti e giuria: Irama, Joe Bastianich e Platinette nel cast

Dopo varie indiscrezioni su cast e conduttrice, arrivano finalmente le prime certezze in merito alla primissima edizione di Amici Vip. Il format, che prende spunto da Amici di Maria De Filippi ma con una “classe” di volti già noti, ha i suoi primi concorrenti. Davide Maggio infatti ci svela che nel cast ci saranno alcuni ex allievi di Amici “classico”: stiamo parlando di Annalisa Scarrone, Irama, il vincitore dell’ultima edizione Alberto Urso e la seconda classificata Giordana Angi. I quattro faranno parte della squadra di Amici Vip, seppur per non tutte le puntate previste. Non è però finita qui: al cast si aggiunge infatti anche Joe Bastianich che dopo l’addio a Masterchef Italia, si prepara a fare il suo vero esordio nella musica.

Amici Vip, Platinette nella giuria

Per quanto riguarda la conduzione di Amici Vip, la fonte ci fa sapere che la prima puntata, dunque quella d’esordio assoluto, sarà condotta da Maria De Filippi. La padrona di casa lascerà poi il posto ad un’altra amata conduttrice: Michelle Hunziker. Non ce l’ha fatta invece Wanda Nara che, secondo le indiscrezioni, ambiva a questa posizione. Per quanto riguarda la giuria, l’unico nome al momento dato per certo è quello di Platinette, al secolo Mauro Coruzzi. Non è la prima volta per lui ad Amici: lo abbiamo infatti già visto, e proprio come membro della giuria, in altre edizioni del talent (chiaramente nella versione classica). Il cast è comunque ancora in via di definizione: altri nomi mancano, infatti, al completamento della squadra di concorrenti.

