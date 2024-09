Canta ‘Storie Brevi’, ma la sua è piuttosto una favola ancora in corso: Annalisa è a pieno merito sui gradini più alti della musica italiana. Campionessa di streaming, vendite e scintillante quando si tratta di lanciare un nuovo singolo. Ogni brano regalato al pubblico determina un tripudio indiscutibile tra concerti e apprezzamenti, segno di una crescita che però non inizia di recente ma che affonda le sue radici in un passato ancora vivido sicuramente per lei ma anche per i fan.

Per ricostruire la carriera di Annalisa, e in un certo senso i segreti del suo successo, è forse utile un parallelismo tra ieri e oggi per scoprire com’è cambiata nel tempo la cantante e quali passi sono forse stati fondamentali per determinare l’ascesa e consacrazione di oggi. Il trampolino di lancio è indiscutibilmente Amici di Maria De Filippi: nel 2010 prende parte al talent di Canale 5 e forse in pochi ricorderanno il suo vero e proprio primo provino nella scuola sulle note di “Una zebra a pois” di Mina. Tanto bastò per impressionare la giuria di allora con una voce capace di toccare note incredibili con un controllo pazzesco.

Annalisa Scarrone, l’emblema della ‘trasformazione’ sulle note di ‘Sinceramente’

L’esperienza ad Amici di Annalisa nel 2010 si concluse con il quarto posto conquistato in finale. Forse avrebbe meritato la vittoria, o forse proprio quel gradino a ridosso del podio potrebbe essere stata la scintilla per dimostrare quanto da una presunta ‘sconfitta’ si possa trovare lo stimolo per dimostrare più di quanto ci si aspetta. Ma come è cambiata Annalisa da ieri ad oggi, passando proprio dal trampolino di lancio ad Amici di Maria De Filippi? I primi anni dopo il talent sono stati all’insegna dei brani intimi, romantici; ballade intense e comunque ben apprezzate dal pubblico.

Per capire come è cambiata Annalisa dagli esordi ad oggi bisogna trovare quel momento preciso in cui dalle canzoni spiccate dal punto di vista emotivo è passata a mettere in gioco sensualità, verve, grinta ma senza mai perdere il buon gusto per il bel canto e la perfezione tecnica. Ovviamente, non c’è una vera e propria linea temporale ma già da Sanremo 2018 il suo look si è letteralmente trasformato. Più stravagante, eccentrica, a tratti ricercata. Arriviamo così ad oggi, tra Sanremo 2024 e l’ultima hit con Tananai “Storie Brevi”. La canzone portata all’Ariston – Sinceramente – è forse l’emblema della trasformazione artistica di Annalisa tra ieri e oggi, un cambiamento che ha folgorato il gusto musicale degli italiani sia in termini musicali che estetici.