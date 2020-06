Amin, ex fidanzato di Vladimir Luxuria/ Dal colpo di fulmine alla rottura: e ora?

Vladimir Luxuria è fidanzata? Non molto si conosce della vita privata dell’attivista e opinionista televisiva, anche se negli ultimi mesi si è parlato più volte di un amore nella sua vita. Vladimir sarebbe fidanzata con Amin, un curdo di cui si conosce però pochissimo, se non che, come lei, è un attivista. Tuttavia qualche tempo fa si è parlato per la coppia di una possibile crisi. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo nella rubrica “Ah Saperlo…Pillole di Gossip” pubblicata sul settimanale Oggi. Il giornalista, infatti, ha svelato che: “Il suo potente fidanzato curdo si sia invaghito della sua cameriera ucraina, che lo assiste nella casa di Francoforte in cui è domiciliato. La caliente Vlady tenterà di riconquistarlo? Ah, saperlo…”

Vladimir Luxuria cerca l’amore dopo Amin? Lei svela…

Dunque Vladimir Luxuria e Amin hanno vissuto una crisi a causa di una cameriera della quale l’uomo si sarebbe invaghito. Da quel gossip, però, non ci sono stati più aggiornamenti fino ad oggi. Vladimir infatti, ospite oggi, 24 giugno, di Pierluigi Diaco a Io e Te, ammette di non essere innamorata in questo momento, anche a causa di una brutta delusione avuta da un uomo in passato che l’ha fatta stare davvero molto male. Che si tratti, appunto, di Amin? Luxuria non fa il suo nome ma ammette di attendere adesso il grande amore, dicendosi pronta a mettere nuovamente tutta se stessa in una relazione. Augurio che le fa anche Diaco in diretta.



