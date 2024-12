Vladimir Luxuria è stata investita da una moto. A raccontare quanto accaduto è stata lei stessa su Instagram, dove ha pubblicato un video spiegando in breve quello che è successo. Con gli occhiali da sole e il viso provato dall’incidente, Vladimir Luxuria si è sfogata con i suoi fan. “Ieri sera ero nel mio quartiere Pigneto, stavo attraversando la strada su via L’Aquila sulle strisce pedonali“, ha raccontato la conduttrice, “ad un certo punto un motorino ha sorpassato sulla doppia striscia continua le auto che erano in coda e mi ha investita“.

Vladimir Luxuria, ex conduttrice de l’Isola dei Famosi, ha poi continuato dicendo che per fortuna non ci sono state conseguenze, ma si è molto arrabbiata, perchè se al suo posto ci fosse stato un bambino le conseguenze sarebbero state molto gravi. Vladimir ha continuato dicendo che per fortuna aveva indosso un giubbotto imbottito, cosa che ha attutito il colpo facendo sì che non ci fossero lesioni di alcun tipo. “Ho preso la targa di questa moto“, continua “volevo denunciarlo“.

Vladimir Luxuria dopo essere stata investita ha deciso di non denunciare chi guidava la moto che gli è arrivata addosso. Inizialmente, ancora con l’adrenalina in corpo, aveva deciso di presentare denuncia alle autorità, ma alla fine ha preferito lasciar perdere dopo aver parlato con il guidatore: “Mi ha detto che era stanco, che è un padre di famiglia“, ha continuato Vladimir, dicendo di aver preferito lasciar perdere. Luxuria ha poi avvisato i fan di fare attenzione a fare lo “slalom” con i monopattini perchè le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

Dai commenti sotto al suo post, una solidarietà incredibile nei confronti della conduttrice. Tanti dei fan le hanno risposto con molti cuori, altri ancora hanno commentato spiegando di essere stati a loro volta investiti per una distrazione. Tra i fan di Vladimir Luxuria anche chi ha apprezzato la sua bontà nell’evitare la denuncia al possessore del motorino che l’ha investita. Come sta adesso Vladimir? Fortunatamente, come lei stessa ha raccontato, non ha riportato nessuna conseguenza dall’incidente, cosa che l’ha spinta però a parlare subito ai suoi seguaci, avvertendoli di stare sempre attenti alla guida di qualsiasi mezzo.