Amore senza fine/ Su Canale 5 il film di Franco Zeffirelli con Brooke Shields

Amore senza fine andrà in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio di domenica 21 giugno, alle ore 14.40. Si tratta di un film drammatico diretto nel 1981 da Franco Zeffirelli (Romeo e GIulietta, Fratello Sole Sorella Luna, Un tè con Mussolini) ed interpretato da Brooke Shields (Laguna blu, Un amore quasi perfetto, Pretty baby), Martin Hewitt (Alien predators, Congiunzione di due lune, Barbagialla – Il terrore dei sette mari e mezzo), Shirley Knight (Il colore della notte, I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters, Ascolta il tuo cuore) e Don Murray (L’uomo che non voleva uccidere, Tempesta su Washington, Una vampata di vergogna). In questa pellicola debutta sul grande schermo Tom Cruise, che interpreta qui solo un piccolo ruolo. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Scott Spencer.

Amore senza fine, la trama del film

Ecco la trama di Amore senza fine. Jade (Brooke Shields) e David (Martin Hewitt) sono due giovani fidanzati. La loro relazione è però ostacolata dai loro genitori, e in particolare dal padre di lei (Don Murray). L’uomo riesce ad allontanare David per permettere alla figlia quindicenne di terminare gli studi, ma questo dà origine ad una faida fra i due. David decide di dare addirittura fuoco alla casa di Jade per vendicarsi dell’ingerenza del padre e, proprio per questo, viene condannato a 5 anni di reclusione. Ne sconta solo 2 dopo di che ritorna più innamorato di prima dalla ragazza, che continua a ricambiare con lo stesso ardore. Lei si è però trasferita a New York e David non potrebbe lasciare la sua città natale perchè ancora il libertà vigilata. Il ragazzo decide comunque di partire ma, giunto a New York, incontra proprio il padre di lei, che lo riconosce e comincia ad inseguirlo. Proprio durante questo tafferuglio, a causa di un incidente, l’uomo perde la vita. Neppure questo evento intacca l’amore di Jade, ma convince i suoi fratelli ancora di più a tenere a distanza David. Ricercato e responsabile della morte di un uomo, David non vuole darsi per vinto ed è sempre deciso a stare con la ragazza che ama.



