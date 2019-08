Amori in campagna/ Su Rai 1 il film con Felicitas Woll (oggi, 3 agosto 2019)

Amori in campagna va in onda su Rai 1 oggi, sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 17:15. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta in realizzate in Germania nel 2014 e che fa parte della serie televisiva di film della saga dedicata a Utta Danella con la regia di Sibylle Tafel che han dato il proprio contributo anche per quanto concerne l’adattamento della sceneggiatura la versione cinematografica. Nel cast sono presenti diversi attori apprezzati anche in Italia come nel caso di Felicitas Woll, Eva-Maria Grein von Friedl, Stephan Kampwirth, Leo Reisinger, Petra Kelling e Sepp Schaurer.

Amori in campagna, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amori in campagna. Nella campagna tedesca una donna di nome Anna in ragione del pensionamento da entrambi i genitori deve occuparsi della fattoria di famiglia e in particolare modo trovare tutte le soluzioni adatte per poter mantenere lo stesso livello di produzione e per quanto concerne la qualità che la quantità. Rendendosi conto di come da sola non possa assolutamente assolvere questo genere di interesse inizia a valutare diverse soluzioni per riferire un uomo in grado di occuparsi di tutte le situazioni maggiormente faticose. Mentre i propri genitori cercano di spingere la donna tra le braccia di una vecchia conoscenza di famiglia che seppur di bello aspetto e soprattutto spiritoso non riesce proprio ad essere di gradimento per la stessa Anna, una vecchia amica di quest’ultima le suggerisce di valutare diversi appuntamenti attraverso le chat di internet. Con il passare dei giorni Tuttavia la donna si renderà conto quanto possa essere difficile trovare un uomo che non solo se è in grado di badare alla fattoria ma anche soprattutto di emozione alla dal punto di vista sentimentale. Un giorno però si imbatte nella bel Georg. Si tratta di una persona particolarmente ragione Igor e soprattutto interessante che tuttavia non sembra essere in possesso di quelle caratteristiche necessarie per le esigenze della stessa Anna in quanto essendo un pilota di aeroplani certamente non potrà esserle di supporto nella gestione della fattoria. Tuttavia tra i due si instaura un bellissimo rapporto di amicizia che poco alla volta si trasformerà in una grande passione d’amore che saprà superare ogni genere di difficoltà ed in particolar modo per quanto concerne i diversi ambiti lavorativi.

