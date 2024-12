Miami Beach, diretto da Carlo Vanzina

Venerdì 13 dicembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23:10, la commedia del 2013 dal titolo Miami Beach. Il film è diretto dal noto regista italiano Carlo Vanzina, firma di numerose commedie campioni d’incasso, come Eccezzziunale… veramente, Sapore di mare e Vacanze di Natale. Le musiche sono invece realizzate dal musicista Bruno Zambrini, celebre per aver lavorato con grandi nomi della musica leggera italiana, come Mina, Gianni Morandi e Domenico Modugno. I protagonisti sono interpretati dall’attore italiano Ricky Memphis, amatissimo dal pubblico per il personaggio dell’ispettore Mauro Belli nella serie tv di successo Distretto di polizia, e dall’attore Max Tortora, volto del simpatico Ezio Masetti nella serie tv campione d’ascolti I Cesaroni. Nel cast del film Miami Beach anche Paola Minaccioni, Francesca Nunzi, Emanuele Propizio e Giampaolo Morelli.

La trama del film Miami Beach: amori, goliardate e tante gag divertenti

Miami beach è una classica commedia italiana che racconta le avventure di tre giovani che arrivano nella splendida e avventurosa città di Miami in compagnia dei rispettivi genitori.

Luca è un ragazzo romano figlio di Giovanni (Max Tortora), mentre Valentina è una ragazza di Milano figlia di Olivia (Paola Minaccioni).

I due genitori si troveranno a litigare in modo furioso durante il volo per Miami ma ciò che non sanno è che i rispettivi figli, che frequentano la stessa università, sono follemente innamorati. Nel frattempo arriva nella città americana anche la giovane Giulia in compagnia di alcune sue amiche, pronte ad assistere al concerto di uno dei deejay più amati a livello internazionale.

In realtà la ragazza sarebbe dovuta partire con suo padre Lorenzo (Ricky Memphis), ma lo ha lasciato da solo in aeroporto in preda alla disperazione.

L’uomo, così, inizia a cercarla per tutta la città, senza sapere dove si trova e senza parlare una parola di inglese.

Ad aiutarlo, per fortuna, verrà in suo soccorso Bobo, un giovane fuoricorso che gli farà scoprire la vita dei giovani a Miami.

Intanto Giulia conosce Filippo (Giampaolo Morelli), un ragazzo più grande di lei e accanito latin lover a cui farà credere di essere molto più grande di quello che è in realtà.

Questa storia si rivelerà ben presto impossibile, ma aiuterà Giulia a maturare.

Tra feste, college, locali notturni e una meravigliosa spiaggia la vita di questi tre ragazzi, e dei loro rispettivi genitori, si intreccerà creando simpatici siparietti.