Amsterdam, una persona morta risucchiata dalla turbina di un aereo/ Choc all’aeroporto di Schiphol

E’ una vera e propria tragedia quella che si è consuma ieri all’aeroporto di Amsterdam, precisamente allo scalo internazionale di Schiphol, dove una persona è morta risucchiata dalla turbina di un aereo presente in pista. La vicenda è riportata da numerosi organi di informazione online a cominciare da RaiNews, che racconta di come la vittima sia finita fra le pali rotanti mentre un aereo era in partenza dallo scalo olandese.

A rendere la vicenda ancora più drammatica il fatto che l’evento sia stato visto da numerose persone, a cominciare dai passeggeri che si trovavano sull’aereo che ha appunto “risucchiato” la vittima. Rai News parla di un Paese sotto choc l’Olanda, con i principali quotidiani nazionali, a cominciare dal De Telegraaf, che hanno dato ampio spazio alla vicenda, riportando la notizia in prima pagina e scrivendo che lo scalo ha deciso, in segno di lutto e di rispetto nei confronti dei famigliari della vittima, di apporre le bandiere a mezz’asta all’ingresso principale della stessa struttura.

AMSTERDAM, UNA PERSONA MORTA RISUCCHIATA DALLA TURBINA DI UN AEREO: COSA SAPPIAMO

I funzionari dello stesso aeroporto di Amsterdam Schiphol hanno precisato che l’incidente si è verificato lungo il piazzare che si trova fuori dal traffico terminal dell’hub mentre il volo Klm stava per decollare alla volta di Billund, in Danimarca. La compagnia di bandiera olandese ha poi pubblicato un comunicato in cui ha scritto: “Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione”, aggiungendo che “purtroppo la persona è morta”.

Resta al momento incerta l’identità della vittima e nel contempo sono ancora molteplici i punti da chiarire, a cominciare dal ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto raccontato da un dipendente, la persona sarebbe stata risucchiata dalla turbina dell’aereo mentre l’equipaggio aveva completato le istruzioni sulla sicurezza e il velivolo era pronto al decollo. Durante quei momenti si sarebbe sentito un “rumore infernale” dopo di che si visto del fumo ha fatto sapere sempre la stessa fonte.

AMSTERDAM, UNA PERSONA MORTA RISUCCHIATA DALLA TURBINA DI UN AEREO: INDAGINE IN CORSO

La vittima non è chiaro se sia una donna, un uomo ne tanto meno l’età e non è ben chiaro se si tratti di un passeggero o di un dipendete dell’aeroporto, tutti punti su cui bisognerà fare chiarezza nelle prossime ore. Inoltre, non si hanno certezze sul fatto che si sia trattato di un gesto intenzionale oppure di un incidente. Gli interrogativi stanno rimbalzando in queste ore sui social network di mezzo mondo, visto che la notizia ha ovviamente fatto il giro del web, arrivando anche in Italia.

Secondo l’ispettorato del lavoro olandese non è da escludersi che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro, di conseguenza potremmo essere di fronte ad un caso di morte bianca. La polizia di frontiera olandese, che è responsabile della sicurezza nell’aeroporto di Amsterdam, ha spiegato che una volta che si è verificato l’incidente i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e nel contempo è stata aperta una inchiesta per stabilire con esattezza cosa sia accaduto.











