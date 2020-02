AMUCHINA GEL CONTRO CORONAVIRUS/ Protegge da contagio? Prezzi alle stelle su Amazon

L’emergenza coronavirus in Italia sta facendo impennare il prezzo dell’Amuchina, il gel disinfettante per le mani che promette di rivelarsi un valido alleato contro il rischio contagio. Tutto parte dalla consapevolezza che il virus resiste attivo anche sulle superfici. Per chi viaggia utilizzando i mezzi pubblici, fa colazione al bar e via dicendo, ecco allora che può risultare rassicurante l’idea di disinfettare le mani con un gel da tenere sempre in borsa o nello zaino riducendo al minimo il rischio di portare il virus alla bocca, al naso o agli occhi. Ma l’Amuchina è in grado di proteggere dal nuovo coronavirus? Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, pur ricordando che “la via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate” ha sottolineato che “anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente ad uccidere il virus“.

AMUCHINA CONTRO IL CORONAVIRUS: PROTEGGE DAL CONTAGIO?

Per essere certi che il coronavirus non sopravviva all’azione di pulizia è utile accertarsi che il disinfettante per mani abbia almeno il 60% di alcol. Discorso simile per quanto riguarda la pulizia delle superfici di casa, l’Istituto superiore di sanità ricorda che i disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% sono efficaci per distruggere il virus. Ok dunque alla candeggina per disinfittare superfici e pavimenti: i disinfettanti a base di cloro all’1% sono in grado di disinfettare le superfici distruggendo il virus. Per capire il momento, come riportato da Fanpage, su Amazon “i privati che usano la piattaforma hanno messo in vendita l’Amuchina con rincari che superano il 700%. In uno degli annunci si legge, infatti, che 12 confezioni da 80ml di Amuchina Xgerm costano 200 euro, quindi circa 16.6 euro per ogni confezione. Quindi, ben 208 euro al litro. Un altro inserzionista è ancora più caro: 4 pezzi da 80ml di Amuchina Xgerm (totale 320ml) a 79 euro, quindi 19,75 euro per ogni confezione. Ovvero, 246,8 euro al litro. Al netto di eventuali spese di spedizione, s’intende“.

