Ana Mena, canzone “Duecentomila ore”/ Sanremo 2022: si realizza un suo grande sogno

ANA MENA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “DUECENTOMILA ORE”

Quest’anno vedremo Ana Mena partecipare al Festival di Sanremo 2022 nella categoria Big. La canzone che porterà in gara si intitolerà “Duecentomila ore” scritta ancora una volta da Rocco Hunt e Federico Abate che l’artista spagnola ha definito ai microfoni RAI “Due sue grandi amici e soprattutto due grandi professionisti. Sono, possiamo dire così, il mio team di base in Italia , e sono stata molto contenta di lavorare con loro in passato, come lo sono ora”. “La canzone parla d’amore, un’amore però diverso dal solito, un po’ particolare, tra due amanti un po’ particolari, purtroppo non posso dire di più…” queste le parole descrivendo il tema del suo pezzo, non ha potuto dire di più, ma sicuramente emerge la sua grande soddisfazione sul lavoro svolto con il suo team.

Dovremo attendere di vederla solcare il palco dell’Ariston per scoprire di più al riguardo, “Salire su qual palco” dice la cantante “è uno dei più grandi sogni della mia vita”. Proprio così, infatti Ana Mena, nonostante sia spagnola, segue da sempre, fin da bambina il Festival della Canzone Italiana e per questo siamo sicuri che la sua emozione nel poter cantare a Sanremo sia sentita e sincera. Da Malaga allora Ana Mena porterà la sua canzone che, a suo dire, “Mi ha fatto innamorare fin dal primo ascolto“. Non sono mancate le polemiche sulla scelta di un’artista spagnola per la kermesse della musica italiana.

ANA MENA, SANREMO 2022: LA REGINA DEL REGGAETON

All’anagrafe Ana Mena Rojas, è una cantante e attrice spagnola classe 1997. Da moltissimi è ormai conosciuta come la regina del reggaeton e dei tanti tormentoni estivi. Negli ultimi anni è diventata famosa in Italia grazie alle sue canzoni e super hit pluripremiate, che anno invaso le nostre radio. Alcune di queste canzoni da alta classifica sono state confezionate da Ana Mena in collaborazione con alcuni artisti super esperti delle hit estive come Fred De Palma, Rocco Hunt e Federico Rossi.

Quest’anno non sarà la sua prima volta al Festival di Sanremo, l’abbiamo già vista infatti nel 2020 solcare il palco dell’Ariston durante la serata cover al fianco del giovane cantate Riki, riproponendo insieme a lui la famosa canzone “L’edera” di Nilla Pizzi. Ovviamente oltre al talento non si può negare la bellezza di questa ragazza che ha dato vita a moltissimi fanclub in Italia.

