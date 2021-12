Ana Mena Rojas/ Dopo il Concerto di Natale a Sanremo 2022 col fidanzato?

Ana Mena tra le protagoniste del Concerto di Natale 2021. La cantante ed attrice spagnola dopo il grandissimo successo con Fred De Palma e Rocco Hunt è pronta a conquistare il grande pubblico nonostante impazzi una polemica senza fine per la sua partecipazione tra i Big di Amadeus. Cosa è successo? Tutto è iniziato quando Francesco Monte, ex naufrago e tronista di Uomini e Donne, escluso dalla kermesse ha polemizzato sui social scrivendo: “Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento”. Un tweet che ha fatto scoppiare il caso Ana Mena a Sanremo 2022 con tantissimi tweet: “a Ana Mena a quale titolo prende parte al Festival della Canzone Italiana?”, “Ma Ana Mena a Sanremo perché? Non era il festival della canzone italiana?”, “Ana Mena non è italiana, è spagnola, ma Amadeus lo sa?”, “Ma perché Ana Mena? Per carità bravissima, ma non è italiana”.

Polemica a parte, Ana Mena è tra le donne protagoniste della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022 dove parteciperà come solista con il brano “Duecento parole”, un brano che ha raccontato così dalle pagine del Corriere della Sera: “della storia di due innamorati, ma il messaggio è di non avere paura di stare da soli. Un legame può durare un istante o duecentomila ore, ma l’importante è mettere noi al primo posto. E’ una canzone abbastanza diversa da quel che ho fatto finora”.

Ana Mena Rojas ha un fidanzato?

Dopo il grandissimo successo in Italia e Spagna, Ana Mena Rojas è pronta al grande debutto a Sanremo 2022. Sulla scia di collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt, la cantante e attrice spagnola è molto emozionata per questa grande opportunità. “Sanremo l’ho seguito molto da adolescente. Papà mi faceva sentire tante canzoni italiane: è il motivo per cui ho maturato questa attrazione per la musica e la cultura italiana” – ha detto la cantante a Il Corriere della Sera precisando – “non so come ringraziare gli italiani, proverò a rendervi omaggio. Sanremo è un sogno anche per il legame con mio padre. Ci è stato per la prima volta con me quando Amadeus ci ha presentati alla finale dei giovani. Ogni volta che mi giravo lo vedevo che cercava di parlare con tutti in italiano. Era molto grato”.

Parlando della sua vita privata, Ana Mena è felicemente innamorata e fidanzata con Brahim Diaz, centrocampista di Malaga in forza al Milan. La coppia sta insieme dal 2020, ma solo l’estate scorsa sono usciti allo scoperto confermando la loro relazione dalle pagine della rivista Corazon. Che dire: chissà che la bella Ana Mena non possa arrivare ella città dei fiori proprio con la sua dolce metà!



