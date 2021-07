Anastasia Kuzmina “Ho lasciato l’Ucraina a 14 anni per ballare”/ “Sacrificio per…”

Anastasia Kuzmina è stata una delle ospiti della puntata di Dedicato di oggi, 1 luglio. Serena Autieri ha ospitato la celebre ballerina professionista di Ballando con le stelle che ha raccontato come è arrivata in Italia. “A 14 anni mi è arrivata una proposta importante ma allo stesso tempo ho dovuto fare una scelta importante, un sacrificio per me e per i miei genitori che vedevano andare via la loro bambina. Però io sapevo di voler ballare e i miei genitori hanno sempre voluto supportarmi in tutto e per tutto, anche economicamente. Quindi sono partita da Kiev e sono arrivata in Italia”, ha spiegato Anastasia. Ma perché proprio l’Italia? “Io non avevo scelto il paese in quel momento ma il ballerino per il ballo di coppia, – ha ammesso – però volevo stare nel sud Europa e dell’Italia ci siamo innamorati dopo una gara fatta a Cervia. Io, poi, sono amante della pasta, quindi! Alla fine mi sono trasferita a Bologna”.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Smith a bocca aperta, danno tutti 10 e poi..

Anastasia Kuzmina, i sacrifici prima di Ballando con le stelle

Poco tempo dopo il suo trasferimento, Anastasia Kuzmina è stata raggiunta dai suoi genitori che, per starle vicino, hanno dunque deciso di trasferirsi in Italia. “Sono arrivati anche loro, anche mio fratello più piccolo ha poi iniziato a ballare a Bologna. Per me averli lì è stato bellissimo, anche se i primi mesi sono stati difficili, soprattutto per loro.” ha spiegato. Il successo, arrivato dopo qualche tempo, è stato accompagnato da tanto lavoro e fatica: “Tutto ciò che sacrifichi poi ti torna indietro il quadruplo, è quando le cose si fanno difficili che non ci si deve arrendere e si deve dare di più”, ha poi concluso la Kuzmina.

LEGGI ANCHE:

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Finale e podio a Ballando con le stelle?DANIELE SCARDINA E ANASTASIA KUZMINA/ Carolyn Smith delusa: "mi aspettavo altro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA