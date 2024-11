Dopo la brutta caduta a Ballando Con Le Stelle, la ballerina professionista Anastasia Kuzmina, in coppia – nel programma di Milly Carlucci – con l’attore Francesco Paolantoni, starebbe sul punto di prendere una decisione sulla sua futura partecipazione all’appuntamento serale. Le esibizioni della ballerina, dal Paso a Volare, hanno emozionato gli spettatori, i quali, essendosi affezionati alle sue performance, ora sperano che possa rimettersi per continuare la sua avventura.

In un’intervista a Unomattina Anastasia Kuzmina aveva raccontato il suo percorso nel mondo della danza, raccontato di come l’importante traguardo raggiunto con la partecipazione a Ballando Con Le Stelle sia stato tanto frutto della messa alla prova del suo talento quanto della giusta dose di fortuna. Come sempre, quindi, nella vita – anche in quest’occasione – spera che quest’ultima possa giocare a suo favore e, dunque, a favore del suo talento.

Anastasia Kuzmina, Come sta ora la ballerina professionista

In seguito all’incidente verificatosi la scorsa settimana, e al consecutivo trasporto in ospedale, la preoccupazione di coloro che fanno il tifo per la ballerina Anastasia Kuzmina ha nutrito degli alti e dei bassi. Non era la prima volta che un incidente di percorso metteva a dura prova la sua partecipazione al programma, né tanto meno il suo equilibrio psicofisico di danzatrice. In alcuni momenti si temeva molto di più che la ballerina non potesse partecipare alla puntata del 23 novembre. Ora la ballerina di origini ucraine, nata a Kiev, sarebbe sul punto di rispettare la decisione presa dalla conduttrice del programma.

Milly Carlucci, avendo appurato le condizioni di salute di Anastasia Kuzmina, e le problematiche connesse alla sua caviglia e alla relativa lesione del legamento, avrebbe scelto di far partecipare la ballerina, classe 1993, alle prove che precedevano lo show della prima serata di sabato. Al suo posto, se lei non se la sentirà, potrà ballare, nelle vesti di provvisorio sostituto, Giovanni Pernice, un altro ballerino già abbastanza noto all’entourage del programma televisivo.