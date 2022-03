Anbeta Toromani/ Cosa fa oggi l’ex ballerina di Amici? Fidanzato e lavoro

Un grande ritorno sul palco di Amici 2022 è quello di Anbeta Toromani. Nel lontano 2002, ormai 20 anni fa, ha partecipato alla seconda edizione del programma, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. In quell’edizione, nonostante il suo talento e la tecnica portata sul palcoscenico, non vinse: a trionfare fu la cantante Giulia Ottonello. Negli anni successivi, Anbeta ha fatto ancora parte del cast di Amici come professionista, diventando la ‘prima ballerina’ di Alessandra Celentano. Poi, alcuni anni fa, ha lasciato il programma. Ma cosa le è accaduto in questi anni? Cosa fa oggi Anbeta?

Anbeta Toromani, chi è il fidanzato dell’ex ballerina di Amici

La ballerina oggi insegna danza e continua a ballare. Qualche tempo fa è stata in tournée con la “Coppelia” di Amedeo Amodio. Grazie al teatro la Toromani ha trovato l’amore nel collega Alessandro Macario, guest resident al Teatro San Carlo di Napoli. È stata propria la danza ad unirli, visto che ballando insieme in Romeo e Giulietta è scoccata la scintilla dell’amore che ancora oggi li lega.

