“Anche i robot devono riposare la domenica”/ Sentenza choc in Germania: “Supermercati automatizzati chiudano”

La domenica riposino tutti, anche i robot. Sembra un film di fantascienza ma è la realtà che arriva dalla Germania, dove un tribunale ha disposto che il giorno di riposo è valido per tutti, anche per le macchine. La catena di supermercati regionali tedesca “Tegut”, da quando ha lanciato il suo business completamente automatizzato, ha dovuto combattere una battaglia legale su un principio sancito dalla costituzione tedesca, quello del riposo domenicale. Come riporta il Financial Times, i tribunali hanno dato ragione ai principi costituzionali, obbligando dunque l’azienda a chiudere i suoi punti vendita dove nel weekend lavorano solo ed esclusivamente robot.

Tutto ciò “è assolutamente grottesco” secondo un consigliere di amministrazione di Tegut, Thomas Stäb, che ha parlato al giornale statunitense sottolineando che i “robo-negozi” sono “fondamentalmente distributori automatici” che dunque non dovrebbero essere colpiti dal divieto. La catena, come spiega l’Ansa, ha circa 300 supermercati tradizionali e 40 mini-negozi completamente automatizzati ma nonostante si tratti di distributori, l’azienda ha dovuto conformarsi alla legge dopo una sentenza pronunciata nel dicembre scorso da un Tar dell’Assia. Secondo i giudici, infatti, il riposo settimanale deve essere rispettato anche se non ci sono lavoratori umani.

In Germania anche i robot riposeranno la domenica: il motivo

Nonostante sia una sorta di distributore automatico, il “negozio”, qualificandosi in questo modo, deve rispettare la normativa sugli orari di apertura secondo il Tar dell’Assia. I negozi self-service di Tegut offrono quasi 1.000 articoli essenziali come latte, burro, frutta e verdura fresca, ma anche condom e test di gravidanza. Il personale è presente nei negozi per alcune ore al giorno durante la settimana ma la domenica lavorano solamente i robot. A nessuno, dunque, viene negato il sacrosanto diritto al riposo settimanale, solamente alle macchine.

La battaglia legale era partita dall’azione del sindacato tedesco dei servizi dopo l’apertura del primo negozio automatizzato a Fulda. Il sindacato sostiene che il personale del commercio al dettaglio abbia bisogno della domenica come giorno libero garantito, seguendo i principi costituzionali. In particolare a preoccupare i sindacalisti sono i possibili “effetti a catena” sui negozi concorrenti, che avrebbero potuto spingere per tenere aperto la domenica per contrastare il “monopolio” di Tegut, costringendo così i loro dipendenti a lavorare anche la domenica. I giudici hanno dato ragione a chi ha sollevato la battaglia, spingendo i robot a riposare la domenica, così come tutti gli altri lavoratori.











