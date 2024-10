IT-ALERT OGGI IN LOMBARDIA: TESTO MESSAGGIO

Sono ripresi i test IT-Alert e oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, è in programma alle ore 10 uno nuovo in Lombardia (nei giorni scorsi ne è stato lanciato uno per i Campi Flegrei): saranno i cittadini che si troveranno nella provincia di Bergamo a ricevere i messaggi che rientrano in questo sistema introdotto per allertare la popolazione in caso di rischio. Per la giornata odierna si tiene conto di uno specifico scenario di rischio ed è quello che riguarda i comuni che potrebbero essere interessati da un‘eventuale crollo della diga del lago Sucotto, che si trova nel comune di Valgoglio, appunto in provincia di Bergamo.

La Regione Lombardia ha già anticipato il contenuto del messaggio che verrà mandato: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“. In virtù del fatto che questi messaggi vengono trasmessi dalle celle telefoniche ai cellulari che sono presenti nelle zone interessate, non si pone un problema di privacy e riservatezza, perché i numeri dei destinatari restano anonimi.

IT-ALERT IN PROVINCIA DI BERGAMO: ELENCO COMUNI

Il test IT-Alert di oggi in Lombardia per il rischio collasso grandi dighe avrà inizio alle ore 10, quando verranno mandati messaggi sui cellulari di tutti coloro che si trovano in provincia di Bergamo, e nello specifico nei seguenti comuni: Albino, Ardesio, Casnigo, Cene, Clusone, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Gromo, Nembro, Parre, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Valgoglio, Vertova, Villa d’Ogna.

IT-ALERT, COSA FARE E INFO UTILI

Per ricevere il messaggio contenente il testo sopracitato è necessario che il cellulare sia acceso, carico e che abbia connettività telefonica, quindi se ha campo. Non si tratta, infatti, di un sms, ma di un sistema che usa la propagazione broadcast, quindi funziona anche se la rete è congestionata. Inoltre, appena arriva la notifica, il telefonino si blocca temporaneamente, cioè non sono disponibili le altre funzionalità, per cui bisogna toccare la notifica e confermare la ricezione per tornare a usare il proprio dispositivo.

Se lo fate rapidamente e notate che il messaggio sparisce, potreste ritrovarlo nell’elenco delle notifiche, ma dipende dal tipo di dispositivo e dal suo sistema operativo. Se però non doveste ricevere alcun messaggio del test IT-Alert, pur trovandovi nella zona interessata, allora è opportuno segnalare il problema compilando il questionario sul sito ufficiale o contattando il contact center al numero verde 800 840 840.

IT-ALERT, GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO