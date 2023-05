ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023/ Iveco a -3,5%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:55

La Borsa italiana guadagna lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rosso Cnh Industrial (-0,1%), Diasorin (-0,8%), Erg (-0,6%), Generali (-0,5%), Inwit (-0,2%), Iveco (-3,5%), Mediobanca (-0,9%), Pirelli (-0,9%), Stm (-0,7%), Telecom Italia (-0,7%) e Unipol (-0,1%). Banca Generali e Banca Mediolanum, invece, si trovano in parità. I rialzi più significativi sono quelli di Bper (+0,7%), Campari (+1,4%), Fineco (+0,6%), Hera (+1,2%), Interpump (+1,8%), Moncler (+1,8%), Mps (+3,3%), Nexi (+0,8%), Tenaris (+0,8%) e Unicredit (+1%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,10, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 191 punti base.

SPY FINANZA/ La strategia nascosta dietro la guerra all'IA

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

La giornata di oggi offre dati macroeconomici interessanti provenienti dagli Stati Uniti. Alle 14:30, infatti, si conosceranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione di aprile. Prima, alle 13:00, saranno comunicate le decisioni di politica monetaria della Bank of England. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 30 anni. Da Francoforte è attesa la trimestrale di Deutsche Telekom, da Parigi quella di Renault, da Amsterdam quella di Ing, mentre a Piazza Affari quelle di A2A, Banca Generali, Erg, Iveco, Mediobanca, Pirelli, Prysmian, Recordati, Unipol, Antares Vision, Aquafil, Ascopiave, Banca Ifis, Bff Bank, Bialetti Industrie, Biesse, D’Amico, Datalogic, De Longhi, Digital Bros, Dovalue, Enav, Equita, Fnm, Gefran, Geox, Illimity Bank, Iren, Philogen, Pininfarina, Rai Way, Ratti, Renergetica, Sabaf, Sanlorenzo, Seco, Somec, Technogym, Tessellis, Txt E-Solutions, UnipolSai e Wiit.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023/ Chiusura a -0,43%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,43% a 27.264 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +3,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1%), Azimut (+0,6%), Diasorin (+3,3%), Erg (+3,8%), Hera (+0,7%), Leonardo (+2%), Recordati (+0,6%), Saipem (+1,5%) e Stm (+1,4%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banca Mediolanum (-2,2%), Fineco (-1,6%), Intesa Sanpaolo (-1,5%), Mps (-2,2%), Tenaris (-2%) e Unicredit (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 192 punti base.

— — — —

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023/ Chiusura a -0,16

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA