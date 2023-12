ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023/ Banco Bpm a -1,3%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:20

La Borsa italiana cede lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rialzo solamente A2A (+0,8%), Campari (+0,2%), Enel (+0,4%), Ferrari (+0,4%), Fineco (+0,9%), Recordati (+0,2%), Stellantis (+0,5%), Tenaris (+0,3%) e Terna (+0,1%). Hera e Saipem, invece, si trovano in parità. I ribassi più ampi sono quelli di Azimut (-0,5%), Banca Generali (-0,7%), Banca Mediolanum (-0,7%), Banco Bpm (-1,3%), Bper (-0,8%), Cnh Industrial (-0,8%), Diasorin (-0,6%), Inwit (-0,6%), Iveco (-1,1%), Leonardo (-0,6%), Moncler (-0,6%), Mps (-0,6%), Nexi (-1,2%), Pirelli (-0,6%), Prysmian (-0,5%), Stm (-1,3%) e Unipol (-0,7%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,08, mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 175 punti base.

PIAZZA AFFARI GUARDA A QUOTA 30.500

Non mancano dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di ottobre. Alle 8:45 toccherà al saldo della bilancia commerciale francese di ottobre. Alle 10:00 Istat farà conoscere la produzione industriale di ottobre, mentre un’ora dopo le vendite al dettaglio nello stesso mese. Sempre alle 11:00, Eurostat diffonderà i dati su Pil e occupazione nel terzo trimestre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Alle 16:00 sarà la volta delle vendite e delle scorte all’ingrosso di ottobre negli Stati Uniti.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,81% a 30.326 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +5,2%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Interpump (+4,2%), Iveco (+2,1%), Mediobanca (+2,8%), Mps (+2,5%), Prysmian (+1,7%) e Stellantis (+2,9%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Hanno terminato la seduta in rosso anche A2A (-0,2%), Campari (-0,7%), Enel (-0,1%), Eni (-1,2%), Telecom Italia (-0,2%) e Tenaris (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto i 174 punti base.

