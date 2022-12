ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÃŒ 8 DICEMBRE 2022/ Cerca ritorno a 24500

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

In questa giornata festiva l’agenda macroeconomica è sostanzialmente vuota. Dagli Stati Uniti arriverà, però, alle 14:30 il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In mattinata (ore 7:30) è invece atteso dalla Francia il tasso occupazione del terzo trimestre. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,1% a 24.241 punti. Sul listino principale si è messa in luce Hera con un +2,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2%), Azimut (+0,6%), Bper (+0,5%), Diasorin (+0,9%), Generali (+0,6%), Italgas (+1,3%), Poste Italiane (+1,2%), Prysmian (+1,7%), Snam (+0,5%), Unicredit (+0,6%) e Unipol (+0,9%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Eni (-1,5%), Erg (-1%), Iveco (-1,7%), Nexi (-1,1%), Stm (-1,4%), Telecom Italia (-1,9%) e Tenaris (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 183 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022/ Chiusura a -0,1%

