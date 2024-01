ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 15 GENNAIO 2024/ Mps a -2,8%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:55

La Borsa italiana cede lo 0,3% e sul listino principale troviamo in rialzo Amplifon (+0,2%), Azimut (+0,7%), Banca Generali (+0,3%), Banca Mediolanum (+1,6%), Erg (+0,3%), Fineco (+0,3%), Generali (+0,5%), Inwit (+0,7%), Iveco (+1,2%), Leonardo (+0,1%), Prysmian (+0,2%), Snam (+0,2%), Stm (+0,1%) e Unipol (+0,2%). Italgas e Poste Italiane, invece, si trovano in parità. I ribassi più ampi sono quelli di A2A (-0,6%), Banco Bpm (-2,1%), Bper (+1,4%), Campari (-0,8%), Diasorin (-0,8%), Intesa Sanpaolo (-0,5%), Mps (-2,8%), Pirelli (-0,6%), Saipem (-2,1%), Stellantis (-0,9%), Tenaris (-0,8%) e Unicredit (-0,8%). Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,095, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 160 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La giornata odierna non offre dati macroeconomici interessanti in agenda, anche per via della chiusura di Wall Street dovuta al Martin Luther King Day. Da segnalare alle 10:00 il saldo della bilancia commerciale europea di novembre. Oggi prende inoltre il via il World Economic Forum di Davos. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi annuali.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,73% a 30.470 punti. Sul listino principale si è messa in luce Terna con un +3,6%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di A2A (+1,5%), Azimut (+1,9%), Banca Generali (+1,8%), Banca Mediolanum (+1,7%), Bper (+2,5%), Enel (+1,8%), Eni (+1,5%), Hera (+2,5%), Interpump (+2%), Italgas (+2%), Iveco (+2,6%), Leonardo (+1,9%), Prysmian (+3,4%), Recordati (+3,5%), Saipem (+2,8%) e Snam (+2,1%). Stellantis ha fatto peggio di tutti con un -0,7%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Brunello Cucinelli (-0,4%), Campari (-0,1%), Diasorin (-0,4%), Generali (-0,1%), Pirelli (-0,4%), Stm (-0,5%) e Telecom Italia (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 158 punti base.

