ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2024/ Mps a +3,5%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:45

La Borsa italiana guadagna lo 0,4% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-0,3%), Banca Mediolanum (-0,6%), Brunello Cucinelli (-0,7%), Campari (-0,4%), Enel (-0,1%), Eni (-1,6%), Erg (-0,2%), Hera (-0,3%), Inwit (-0,6%), Italgas (-0,7%), Iveco (-1,3%), Nexi (-2,4%9, Pirelli (-0,4%), Recordati (-0,1%), Saipem (-1%), Snam (-0,2%) e Unipol (-0,3%). I rialzi più significativi sono quelli di A2A (+0,7%), Bper (+1,9%), Diasorin (+1,9%), Ferrari (+0,7%), Fineco (+0,5%), Leonardo (+1,6%), Mps (+3,5%), Poste Italiane (+0,8%), Prysmian (+1,4%), Stellantis (+1,6%), Telecom Italia (+0,9%), Terna (+1,5%) e Unicredit (+1,2%). Il cambio euro/dollaro si trova a quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 125 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana comincia senza dati macroeconomici interessanti in agenda. Da segnalare solamente il dato definitivo sull’inflazione europea di febbraio in diffusione alle 11:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. Piazza Affari attende le trimestrali di Interpump, Cairo Communication, EPH, Gabetti, Industrie De Nora, Intred, Italian Wine Brands, Newlat, Sbe-Varvit, Seco e Zucchi. Atteso anche lo stacco dei dividendi di Eni e Stm. Da segnalare che nel listino principale Banca Popolare di Sondrio prenderà il posto di Banca Generali.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,46% a 33.940 punti. Sul listino principale si è messa in evidenzia Mps con un +4,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,8%), Banca Generali (+1,9%), Banca Mediolanum (+2%), Banco Bpm (+1,5%), Bper (+1,4%), Intesa Sanpaolo (+1,8%), Inwit (+2,3%), Mediobanca (+1,4%), Pirelli (+3,7%), Saipem (+1,8%), Stellantis (+2,6%) e Unicredit (+2,2%). Brunello Cucinelli ha fatto peggio di tutti con un -8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,7%), Campari (-1%), Diasorin (-4,1%), Iveco (-1,1%), Moncler (-1,5%), Nexi (-0,9%), Prysmian (-1%), Snam (-2,7%), Stm (-3,4%), Telecom Italia (-0,7%), Tenaris (-0,7%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 126 punti base.

