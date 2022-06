ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022/ Nuova settimana al via

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda in questa prima giornata della settimana, anche per via della chiusura di Wall Street per il Juneteenth. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania a Maggio. Alle 11:00 toccherà alla produzione nelle costruzioni in Europa ad aprile. A Piazza Affari stacca il dividendo Terna.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,29% a 21.788 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +12,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+3,5%), Banca Generali (+2,1%), Banco Bpm (+2,6%), Bper (+1,9%), Campari (+4,5%), Diasorin (+4,3%), Exor (+2,2%), Fineco (+1,4%), Hera (+1,2%), Interpump (+1,7%), Italgas (+4%), Iveco (+1,9%), Nexi (+5,6%), Pirelli (+5,2%), Prysmian (+2,7%) e Recordati (+3,4%). Eni ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Cnh Industrial (-0,7%), Mediobanca (-0,5%), Moncler (-0,8%) e Tenaris (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 202 punti base.

