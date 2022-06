ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 17 GIUGNO 2022/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA DELLA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana, contrassegnata dalla scadenza di futures e opzioni su indici e azioni. Alle 10:00 l’Istat farà conoscere la produzione nelle costruzioni di aprile, mentre un’ora dopo il saldo della bilancia commerciale sempre relativa ad aprile. Ancora alle 11:00 sapremo l’inflazione europea di maggio. Alle 15:15 dagli Usa arriverà la produzione industriale di maggio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 3,32% a 21.726 punti. Sul listino principale Saipem ha fatto meglio di tutti con un +2,5%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Nexi (+1,1%) e Terna (+0,2%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -6,3%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-4,7%), Banca Generali (-4,4%), Bper (-4,2%), Cnh Industrial (-4,6%), Eni (-4,9%), Exor (-4,4%), Interpump (-5,4%), Mediobanca (-4,6%), Moncler (-5,7%), Pirelli (-4,3%), Poste Italiane (-5%), Stellantis (-5,3%), Stm (-6,3%) e Tenaris (-6,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 215 punti base.

