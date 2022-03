ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 21 MARZO 2022/ Buzzi esce dal Ftse Mib

NUOVA SETTIMANA PER PIAZZA AFFARI

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solo l’indice dei prezzi alla produzione tedesco relativo a febbraio in diffusione alle 8:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Almawave, Banca Finnat, Banca Popolare di Sondrio, Conafi, Crowfundme, Id-Entity, Portobello, Prismi, Rcs e Seco. Da oggi Buzzi esce dal Ftse Mib in conseguenza dell’ingresso di Iveco avvenuto dopo lo spin-off da Cnh Industrial. Previsto anche lo stacco dei dividendi di Stm e BB Biotech.

SNAM/ Carica di presidente libera: Nicola Bedin non si ricandida

Venerdì l’indice principale ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 24.222 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +3,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Buzzi (+1,3%), Campari (+2,1%), Exor (+1%), Interpump (+1,6%), Inwit (+3,1%), Mediobanca (+2,2%), Moncler (+1,6%), Nexi (+2,2%), Prysmian (+1,1%), Saipem (+1,9%), Stm (+2,9%) e Tenaris (+1,6%). Iveco ha fatto peggio di tutti con un -3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,8%), Azimut (-1,2%), Cnh Industrial (-0,5%), Eni (-2,9%), Leonardo (-0,6%) e Unicredit (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 151 punti base.

FINANZA & TRANSIZIONE GREEN/ Eni e la nuova energia che va oltre il gas russo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 18 MARZO 2022/ Chiusura a +0,41%

© RIPRODUZIONE RISERVATA