ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022/ Attesi pochi dati

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici in agenda. Alle 10:00 conosceremo l’indice IFO relativo all’economia tedesca. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice CFNAI di giugno, mentre alle 16:30 toccherà all’Indice sull’attività manifatturiera elaborato dalla Fed di Dallas relativo a luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. Da Amsterdam è attesa le trimestrale di Philips, mentre a Piazza Affari quelle di Italgas, Farmacosmo, Marzocchi Pompe, Sebino e Take Off.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,07% a 21.211 punti. Sul listino principale si è messa in luce Terna con un +2,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,6%), Banca Generali (+2,2%), Banca Mediolanum (+1,7%), Campari (+1%), Interpump (+1,5%), Inwit (+2,4%), Italgas (+1,7%), Poste Italiane (+1,3%), Prysmian (+2,1%), Snam (+1,5%) e Tenaris (+1,1%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Bper (-1,6%), Cnh Industrial (-0,8%), Enel (-0,5%), Fineco (-1,7%), Recordati (-1,6%), Saipem (-1%) e Telecom Italia (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 239 punti base.

