ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022/ Corsa sopra quota 22000

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione in questa prima giornata della settimana. Alle 8:00 dalla Germania arriveranno le vendite al dettaglio e l’indice dei prezzi alla produzione di maggio. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Spagna a maggio. Alle 10:00 l’Istat farà conoscere i prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre dell’anno. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno gli ordini di beni durevoli di maggio. Alle 16:00 sarà la volta delle vendite di case di maggio, mentre alle 16:30 toccherà all’Indice manifatturiero elaborato dalla Fed di Dallas relativo a giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con durata fino a 11 mesi. A Piazza Affari prende il via l’aumento di capitale di Saipem, mentre staccano il dividendo Digitouch, Greenthesis e Unieuro.

SPY FINANZA/ L'allarme sulla Lehman energetica che arriva dalla Germania

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,33% a 22.119 punti. Sul listino principale si è messa in luce Recordati con un +7,6%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di A2A (+4,3%), Amplifon (+3,3%), Azimut (+3,2%), Banca Generali (+3,5%), Banco Bpm (+3,1%), Bper (+3,2%), Campari (+3,6%), Exor (+3,2%), Generali (+3,7%), Hera (+3,7%), Interpump (+6,6%), Inwit (+4,5%), Italgas (+5,3%), Moncler (+5%), Nexi (+3,3%), Prysmian (+4,1%) e Unipol (+3,9%). Ha terminato la seduta in rosso solamente Saipem (-21,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 207 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 24 GIUGNO 2022/ Chiusura a +2,33%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022/ Chiusura a -0,8%

© RIPRODUZIONE RISERVATA