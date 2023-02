ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023/ Nuova settimana al via

PIAZZA AFFARI PUNTA ANCORA AI 27.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in questa prima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di dicembre. Alle 11:00 toccherà alle vendite al dettaglio europee di dicembre. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Anima, Credem, Medica e Nusco.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,55% a 26.950 punti. Sul listino principale si è messa in luce Pirelli con un +3,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+0,7%), Campari (+2,4%), Diasorin (+1,3%), Eni (+0,7%), Fineco (+2,7%), Interpump (+1,2%), Recordati (+0,7%), Saipem (+1,6%) e Stm (+1,3%). Intesa Sanpaolo ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,8%), Cnh Industrial (-1,1%), Ferrari (-1,9%), Hera (-2,8%), Inwit (-2,4%), Italgas (-1,2%), Nexi (-2,8%), Poste Italiane (-1,1%), Prysmian (-1,3%), Snam (-2%), Telecom Italia (-1,2%), Terna (-2,8%) e Unipol (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 184 punti base.

