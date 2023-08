ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 7 AGOSTO 2023/ Mps a +6,8%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:40

La Borsa italiana guadagna lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rosso A2A (-1,2%), Amplifon (-0,3%), Campari (-0,1%), Erg (-0,4%), Ferrari (-0,4%), Hera (-0,7%), Interpump (-2,7%), Inwit (-0,4%), Iveco (-1,7%), Pirelli (-0,1%), Poste Italiane (-0,1%), Snam (-0,1%) e Stellantis (-0,1%). Diasorin e Italgas, invece, si trovano in parità. I rialzi più significativi sono quelli di Azimut (+0,7%), Banco Bpm (+2,5%), Bper (+1,3%), Leonardo (+2%), Mediobanca (+1%), Mps (+6,8%), Nexi (+0,7%), Recordati (+0,6%), Saipem (+0,8%), Stm (+0,5%), Tenaris (+0,8%), Unicredit (+0,7%) e Unipol (+0,7%). Il cambio euro/dollaro si trova sotto quota 1,10, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 167 punti base.

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

La settimana inizia senza dati macroeconomici di rilievo in agenda. Da segnalare solamente la produzione industrial tedesca di giugno che verrà resa nota alle 8:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a nove mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Abitare In, Credem e Fos, mentre da Francoforte arriverà quella di BioNtech. Stacca, invece, il dividendo Casta Diva.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,4% a 28.586 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +2,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Fineco (+0,7%), Mps (+2,8%), Poste Italiane (+0,5%), Saipem (+0,5%) e Tenaris (+2,2%). Interpump ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Bper (-1,6%), Diasorin (-2,7%), Enel (-1%), Hera (-2,1%), Nexi (-1,2%), Prysmian (-1,4%), Recordati (-2,4%), Stm (-2,5%) e Telecom Italia (-1,3%).

