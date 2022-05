ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022/ Tanti dividendi

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:45 conosceremo il saldo della bilancia commerciale francese di marzo. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno vendite e scorte all’ingrosso del mese di marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sei mesi. Da Francoforte sono attese le trimestrali di BioNtech e Infineon Technologies, mentre a Piazza Affari quelle di Bper, Conafi, Eles, Omer, Pharmanutra e Valsoia. Staccano il dividendo Aquafil, Arterra Bioscience, Avio, B&C Speakers, Cembre, Directa Sim, EdiliziAcrobatica, Esautomotiion, Farmacosmo, Fervi, Gefran, Igd, Industrie Chimiche forestali, Intermonte, Italmobiliare, Labomar, Lu-Ve, Marzocchi Pompe, Notorious Pictures, Openjobmetis, Orsero, Piovan, Powersoft, Premia Finance, Shedir Pharma Group, Sit, The Italian Sea Group, Tps, Unidata, Valsoia e Zignago Vetro.

COVID, INFLAZIONE E GUERRA/ Come ripensare e orientare i propri risparmi

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,19% a 23.475 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stellantis con un +3,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+0,6%), Eni (+0,7%), Iveco (+1,1%) e Saipem (+1,1%). Campari ha fatto peggio di tutti con un -6,1%. Superiori ai due punti punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-3,5%), Fineco (-4,7%), Interpump (-3,2%), Intesa Sanpaolo (-2,3%), Inwit (-3,2%), Mediobanca (-3,5%), Moncler (-4,2%), Prysmian (-3,1%), Telecom Italia (-2,4%) e Unicredit (-4,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 199 punti base.

SPREAD A 200/ Il rialzo che ricorda il punto debole di Draghi e dell'Ue

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSE & MERCATI/ Su chi scommettere dopo la mossa della Fed?

© RIPRODUZIONE RISERVATA