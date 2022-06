ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022/ Attesi dati tedeschi

PIAZZA AFFARI PROVA A RIPRENDERE I 22.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda nella giornata odierna. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione tedesca di maggio, oltre che il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a maggio. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice ZEW sull’economia tedesca di giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di maggio. In giornata è prevista l’emissione di Btp con durata fino a 30 anni, di titoli di stato tedeschi biennali e spagnoli con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Agatos e Ovs, oltre che la presentazione del piano strategico triennale di Italgas.

Spread Btp Bund/ Spread di nuovo ai massimi, 236 punti base e +5,45%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,79% a 21.918 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Campari (+1,9%) e Recordati (+1,5%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -14,8%. Superiori ai tre punti e mezzo percentuali anche i ribassi di Amplifon (-7,2%), Banca Mediolanum (-4,7%), Banco Bpm (-4,9%), Cnh Industrial (-3,6%), Ferrari (-4,3%), Fineco (-5%), Hera (-4,5%), Interpump (-4%), Inwit (-3,6%), Iveco (-7,2%), Leonardo (-4%), Moncler (-3,7%), Nexi (-7,9%), Pirelli (-5,85), Stellantis (-3,9%) e Stm (-5,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 248 punti base.

Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all'oncia oggi 13 giugno 2022

