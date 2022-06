ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022/ Nuova settimana al via

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale della Gran Bretagna ad aprile. Alle 10:00 l’Istat renderà noti i dati sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre dell’anno. In giornata è attesa l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Abitare In, Enertronica Santerno e Piquadro.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 5,17% a 22.547 punti. Sul listino principale nessun titolo ha chiuso in rialzo. Bper ha fatto peggio di tutti con un -12,9%. Superiori ai 6 punti percentuali anche i cali di A2A (-6,6%), Azimut (-9,1%), Banca Generali (-8,3%), Banca Mediolanum (-6,8%), Banco Bpm (-12%), Fineco (-9,5%), Hera (-7,2%), Intesa Sanpaolo (-7,4%), Iveco (-7,3%), Mediobanca (-6,6%), Moncler (-6,2%), Nexi (-6,9%), Poste Italiane (-6%), Saipem (-8%), Telecom Italia (-6,6%), Unicredit (-9,1%) e Unipol (-8,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 235 punti base.

