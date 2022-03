ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 15 MARZO 2022/ Pioggia di trimestrali

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE SOPRA I 23.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso tedesco di febbraio, oltre che il tasso di disoccupazione di gennaio in Gran Bretagna. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione francese di febbraio. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sul livello del debito pubblico. Alle 11:00 toccherà all’Indice Zew sull’economia tedesca di marzo e alla produzione industriale europea di gennaio. Alle 13:30 dagli Usa arriveranno l’indice dei prezzi alla produzione di febbraio e l’Empire State Index di marzo. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Fineco, Ambienthesis, Aquafil, BE, ElEn, Esi, Eurotech, Exprivia, Fiera Milano, I Grandi Viaggi, Il Sole 24 Ore, Irce, La Doria, Landi Renzo, Marr, Met.extra, Mutuionline, Neodecortech, Next Re, Orsero, Reply, Safilo e Tamburi.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 14 MARZO 2022/ Chiusura a +1,67%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,67% a 23.426 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +5%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2%), Azimut (+2,2%), Banco Bpm (+2,9%), Bper (+4,1%), Cnh Industrial (+3,3%), Diasorin (+3%), Generali (+2,8%), Interpump (+4,4%), Intesa Sanpaolo (+3,9%), Iveco (+4,3%), Mediobanca (+4,1%), Pirelli (+2,9%), Poste Italiane (+2,7%), Recordati (+2,9%), Stellantis (+3,7%), Telecom Italia (+4,9%), Unicredit (+3,3%) e Unipol (+3,7%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,1%), Hera (-0,9%), Italgas (-0,5%), Leonardo (-1,6%), Saipem (-0,8%), Snam (-1%) e Stm (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 159 punti base.

BORSE & MERCATI/ L'incertezza che premia il "non investimento"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ Un nuovo tsunami pronto per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA