ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022/ Attesi dati Usa

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna relativo al mese di marzo. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il saldo della bilancia commerciale di marzo, mentre un’ora dopo il dato finale sull’inflazione di aprile. Sempre alle 11:00 Eurostat renderà noti Pil e occupazione del primo trimestre in Europa. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le vendite al dettaglio di aprile. Alle 15:15 toccherà alla produzione industriale di aprile, mentre alle 16 sarà la volta delle scorte industriali di marzo e dell’Indice NAHB di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Home Depot e Walmart, mentre da Londra quella di Vodafone.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,06% a 24.033 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +8,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+2,2%), Azimut (+1,2%), Banca Mediolanum (+0,6%), Diasorin (+0,8%), Enel (+0,8%), Eni (+1,4%), Hera (+4%), Interpump (+5,1%), Italgas (+1,9%), Leonardo (+1,9%), Recordati (+1,2%), Snam (+2,9%), Tenaris (+4,3%) e Terna (+2%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -4,7%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Ferrari (-3,5%), Moncler (-2,2%), Poste Italiane (-1,4%), Prysmian (-1,1%), Stm (-2%) e Telecom Italia (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 191 punti base.

