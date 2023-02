ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI ATTENDE GLI INDICI PMI

Non mancano dati interessanti in agenda quest’oggi. Alle 8:00 Acea renderà noto il numero di automobili immatricolate in Europa a gennaio. Alle 9:15 conosceremo l’indice PMI composito francese relativo al mese di febbraio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Geramania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 11:00 toccherà all’indice Zew relativo all’economia tedesca. Alle 16:00 dagli Usa arriverà il numero di case esistenti vendute nel mese di gennaio. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 5 anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Home Depot, Medtronic e Walmart, mentre a Piazza Affari quelle di Campari, Recordati, Covivio, Relatech e Vimi Fasteners. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,55% a 27.597 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +3,2%. Bene anche Stellantis (+1,12%), Italgas (+0,8%) e Pirelli (+0,7%). Unicredit h fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Telecom Italia (-2,7%), Iveco (-2,5%) e Banco Bpm (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 187 punti.

