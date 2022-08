ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022/ Attesi molti dati

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 9:30 con gli indici PMI manifatturiero e dei servizi francesi di agosto. Analoghi dati verranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori europei di agosto. Alla stessa ora dagli Usa arriverà il numero di case nuove vendute a luglio. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Medtronic.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022/ Chiusura a -1,64%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,64% a 22.165 punti. Sul listino principale si è messa in luce Recordati con un +1,7%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Diasorin (+0,9%), Eni (+1,6%), Italgas (+1%), Snam (+1,3%) e Terna (+1,1%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -6%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di Banca Mediolanum (-2,6%), Banco Bpm (-3,3%), Bper (-3,3%), Exor (-2,7%), Interpump (-3%), Intesa Sanpaolo (-3,1%), Iveco (-3,7%), Mediobanca (-2,7%), Moncler (-4,6%), Nexi (-2,7%), Pirelli (-3,52%), Poste Italiane (-2,5%), Stellantis (-4,1%), Stm (-2,8%), Telecom Italia (-4,2%), Unicredit (-3,3%) e Unipol (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 230 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 19 AGOSTO 2022/ Chiusura a -1,96%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ 8 settembre, il giorno della verità per l'Italia (e le elezioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA