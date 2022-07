ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi. Alle 8:45 toccherà a quello dei consumatori francesi. Alle 10:00 sarà la volta degli indici di fiducia di imprese e consumatori italiani. Alle 11:00 l’Istat renderà noto il livello delle retribuzioni contrattuali del secondo trimestre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà le scorte all’ingrosso e gli ordini di beni durevoli di giugno. Alle 16:00 sarà la volta delle vendite di case di giugno, mentre alle 16:30 della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2041. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Coca Cola, General Electric, General Motors, McDonald’s e Ups, da Parigi quella di Dassault Systemes, da Zurigo quella di Ubs, mentre a Piazza Affari quelle di Caltagirone, Compagnia dei Caraibi, Confinvest, Edison, Esautomotion, Fervi e Fincantieri.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022/ Chiusura a +0,81%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,81% a 21.382 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +4,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (+3,1%), Bper (+2,6%), Campari (+1,8%), Fineco (+1,5%), Generali (+1,8%), Intesa Sanpaolo (+1,7%), Stellantis (+1,6%), Tenaris (+1,5%) e Unicredit (+2%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,8%), Diasorin (-2,4%) e Interpump (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 238 punti base.

SNAM & EDISON/ Firmato accordo per progetti Small-Scale LNG in Italia

