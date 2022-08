ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2022/ Attesa inflazione

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INFLAZIONE USA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il dato definitivo sull’inflazione tedesca di luglio, mentre alle 10:00 toccherà a quella italiana. Alle 14:30 dagli Usa arriverà la stima sull’inflazione di luglio, mentre alle 16:00 le scorte e le vendite all’ingrosso di giugno. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di Bot annuali e di Bund a trent’anni. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Servizi Italia.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 9 AGOSTO 2022/ Chiusura a -1,05%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,05% a 22.488 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +1%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Atlantia (+0,13%), Bper (+0,8%), Eni (+0,4%), Generali (+0,5%), Leonardo (+0,4%), Snam (+0,6%) e Telecom Italia (+0,1%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -5,3%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Amplifon (-2,5%), Exor (-2%), Interpump (-4,1%), Nexi (-2,4%), Pirelli (-3,4%) e Stellantis (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 213 punti base.

DONNE & FINANZA/ Manganelli (Payden & Rygel): più formazione per investire meglio

