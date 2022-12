ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022/ Attesa per la Fed

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 25.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, che si concluderà con le decisioni della Federal Reserve e la successiva conferenza stampa di Jerome Powell in programma alle 20:30 italiane. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione della Gran Bretagna a novembre, mentre alle 9:00 quella spagnola nello stesso mese. Sempre alle 8:00 da Londra arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di novembre. Alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale europea di ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi all’importazione. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,37% a 24.636 punti. Sul listino principale si è messa in luce Pirelli con un +4,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+4%), Interpump (+3,5%), Moncler (+3,1%), Saipem (+2,4%), Stm (+3,5%) e Tenaris (+3,4%). Hera ha fatto peggio di tutti con un -0,5%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Italgas (-0,3%), Recordati (-0,1%), Snam (-0,3%) e Telecom Italia (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 188 punti base.

